Hamburg (AFP) Der weltweit größte Kabelkonzern Liberty Global will laut "Manager Magazin" den niederländischen Konkurrenten Ziggo ganz übernehmen. Der Konzern wolle einen neuen schlagkräftigen Verbund aus dem bereits zu Liberty gehörenden, niederländischen Kabelanbieter UPC, aus Ziggo und dem von Liberty kontrollierten Konzern Telenet in Belgien formen, berichtete das Magazin am Mittwoch vorab aus seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf Brancheninsider. Ziggo ist die Firma, zu der Telekom-Chef René Obermann wechselt. Er soll dort am 1. Januar den Chefposten antreten.

