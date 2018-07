Brüssel (AFP) Die EU-Kommission dringt darauf, den Beitrittsprozess mit der Türkei voranzutreiben. Erweiterungskommissar Stefan Füle forderte die EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel auf, wie im Sommer versprochen in den Verhandlungen mit der Regierung in Ankara das nächste Kapitel zu eröffnen. Die Türkei habe im vergangenen Jahr eine Reihe von "positiven Schritten" unternommen, heißt es im jährlichen Fortschrittsbericht der EU-Kommission. Dazu zählten eine Justizreform und die Aufnahme von Friedensverhandlungen mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

