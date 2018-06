Teheran (AFP) Der Iran will auf lange Sicht unangekündigte internationale Prüfungen in seinen Atomanlagen zulassen. Der von seiner Regierung bei den Gesprächen mit dem Westen im schweizerischen Genf vorgelegte Plan sehe dies "nicht in der ersten", aber "in der letzten Stufe" vor, sagte der iranische Verhandlungsführer und Vizeaußenminister Abbas Aragschi am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Irna. Er stellte damit vorherige Äußerungen klar, wonach unangekündigte Besuche überhaupt nicht vorgesehen seien.

