Berlin (AFP) - (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir hat für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen zwischen Union und SPD weitere schwarz-grüne Gespräche nicht ausgeschlossen. "Am Ende, wenn eine solche Situation kommt, kann es natürlich sein, dass man nochmal miteinander spricht", sagte Özdemir am Mittwoch im Deutschlandfunk. Das alles sei "hoch spekulativ", fügte er hinzu. "Aber ich wäre doch töricht, wenn ich ausschließen würde, was passiert." Zunächst gehe es darum, zu schauen, "was da rauskommt mit den Sozialdemokraten".

