Berlin (AFP) Bei der Suche nach einer neuen Regierungskoalition in Hessen soll es Ende Oktober auch ein Treffen zwischen SPD und FDP geben. FDP-Landeschef Jörg Uwe Hahn kündigte am Mittwoch in Wiesbaden ein Gespräch für den 28. Oktober an. SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel betonte am Dienstagabend im Sender Sat.1, dass es sich bei dem Treffen aber um "keine Sondierung" handeln werde.

