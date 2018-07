Wiesbaden (AFP) Bei ihren Gesprächen zur Bildung einer neuen Landesregierung in Hessen haben SPD und Grüne am Mittwoch einen "Kassensturz" des Landes gefordert. Dies sei notwendig, um bei weiteren Treffen zur Regierungsfindung einschätzen zu können, welche Vorhaben finanziell machbar seien, sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Gert-Uwe Mende am Nachmittag in Wiesbaden. Vertreter von SPD und Grünen hatten sich zuvor im Landtag zu Gesprächen getroffen.

