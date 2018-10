Berlin (AFP) Nach der Koalitionsabsage der Grünen setzt die Union am Donnerstag ihre Sondierungsgespräche mit der SPD fort. Die Verhandlungsteams von CDU, CSU und SPD treffen sich am Donnerstag um 13.00 Uhr zu einer dritten Gesprächsrunde in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin, wie die CDU-Parteizentrale mitteilte.

