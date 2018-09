Brüssel (AFP) - (AFP) Das Auf und Ab bei den Autoverkäufen in Europa hält an. Im September legten sie in der EU um 5,4 Prozent zu, was einer Gesamtzahl von knapp 1,16 Millionen neu zugelassenen Wagen entspricht, wie der Branchenverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Im Juni waren die Verkäufe gesunken, im Juli gestiegen und im August wieder gesunken, wobei die Änderungen jeweils zwischen fünf und sechs Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat betrugen.

