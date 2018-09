Berlin (AFP) - (AFP) Spitzenpolitiker der Grünen haben die Sondierungsgespräche mit der Union erneut als konstruktiv gelobt, sehen aufgrund von Gegensätzen in verschiedenen Sachfragen aber noch keine hinreichende Grundlage für ein schwarz-grünes Bündnis. "Wir haben keinen gemeinsamen Nenner gefunden", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. Er verwies vor allem auf Differenzen in den Bereichen Bankenregulierung, Ausbau der erneuerbaren Energien sowie im Sozialbereich.

