Berlin (AFP) - (AFP) Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen einem Zeitungsbericht zufolge in ihrer Herbstprognose von wachsenden Überschüssen in den Haushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen aus. Die Überschüsse sollen von 0,1 Prozent des Bruttoninlandsproduktes (BIP) in diesem Jahr auf 0,3 Prozent im nächsten Jahr steigen, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstagsausgabe) vorab aus der Prognose berichtete. Bis zum Jahr 2018 erwarten die Wirtschaftsforscher demnach einen weiteren Anstieg auf 1,5 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.