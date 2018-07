Los Angeles (dpa) - Mit Bill Murray ("Moonrise Kingdom") soll die Starbesetzung für eine noch namenlose Komödie unter der Regie von Cameron Crowe ("Wir kaufen einen Zoo", "Jerry Maguire - Spiel des Lebens") weiter anwachsen.

Murray ist für eine Rolle im Gespräch, berichtet das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter". Es wäre seine erste Zusammenarbeit mit Crowe. Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams und Alec Baldwin sind bereits an Bord. Cooper soll in der Liebeskomödie einen Waffenlieferanten spielen, der sich in eine Air-Force-Pilotin (Stone) verliebt.

Über Murrays anvisierte Rolle wurde nichts bekannt. Der Hollywoodkomiker drehte zuletzt in Berlin mit George Clooney und Matt Damon den Streifen "Monuments Men", der im Januar in die deutschen Kinos kommen soll.