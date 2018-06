Los Angeles (dpa) - Die Besetzung für die Romanverfilmung "Wild" an der Seite von Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon ("Walk the Line") wächst weiter an.

Dem "Hollywood Reporter" zufolge spielt nun auch der frühere Jungstar Gaby Hoffmann in dem Abenteuerdrama mit. Die heute 31 Jahre alte Schauspielerin wurde als Kind durch Rollen in "Schlaflos in Seattle", "Allein mit Onkel Buck" und "Feld der Träume" bekannt.

Der von Witherspoon produzierte Film nach dem Besteller von Cheryl Strayed erzählt von der 1100 Meilen langen Wanderung einer Frau durch den Westen der USA auf der Suche nach sich selbst.

Der kanadische Regisseur Jean-Marc Vallée hat in diesem Monat mit den Dreharbeiten begonnen. Mit dabei sind auch die Schauspieler Thomas Sadoski ("The Newsroom"), Kevin Rankin ("Breaking Bad") und und Lee Daniels ("The Butler").