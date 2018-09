Solingen (SID) - Handball-Bundesligist Bergischer HC hat den Vertrag mit dem isländischen Nationalspieler Arnor Gunnarsson vorzeitig bis Juni 2016 verlängert. Das teilte der Aufsteiger am Mittwoch mit. "Ich bin sehr glücklich, auch in den kommenden Jahren im Bergischen Land bleiben zu können, denn der BHC hat ein klares Ziel für die weitere Entwicklung in den kommenden Jahren", sagte der 25 Jahre alte Rechtsaußen.