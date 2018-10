Teheran (AFP) Der Iran und Großbritannien haben nach Angaben aus Teheran beschlossen, binnen der kommenden zwei Wochen jeweils diplomatische Geschäftsträger für das andere Land zu ernennen. Die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete am Mittwoch, die Entscheidung sei bei einem Treffen der stellvertretenden Außenminister in Genf getroffen worden. Großbritannien hatte seine Botschaft in Teheran Ende 2011 geschlossen, nachdem diese von islamistischen Studenten gestürmt worden war, und auch die Schließung der iranischen Botschaft in London verfügt.

