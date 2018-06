Montréal (AFP) Eine Reihe von Aktionären des kanadischen Handyherstellers Blackberry fühlt sich vom Unternehmen hinters Licht geführt und fordert Entschädigung für Kursverluste. Die optimistischen Angaben zum Verkauf der neuen Smartphones mit dem Betriebssystem Blackberry 10 hätten falsche Hoffnungen geweckt und Anleger "hunderte Millionen Dollar gekostet", heißt es in der am Dienstag in Montréal eingereichten Sammelklage gegen das Unternehmen.

