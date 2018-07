Genf (dpa) - Der Iran und die fünf UN-Vetomächte plus Deutschland setzen heute in Genf ihre Gespräche über das umstrittene Atomprogramm Teherans fort. Die Verhandlungen gelten als Bewährungstest für den Annäherungskurs des neuen iranischen Präsidenten Hassan Ruhani.

Mit neuen Vorschlägen sorgte der Iran gestern für einen optimistischen Auftakt. Die Atmosphäre sei sehr gut und positiv, beide Seiten seien ernsthaft an einer Lösung interessiert, sagte der iranische Vize-Außenminister Abbas Araghchi.

