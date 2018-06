München (dpa) - Die Eltern der vor sechs Jahren in Portugal verschwundenen Maddie kommen heute nach Deutschland. Am Abend stehen Kate und Gerry McCann in München für die ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vor der Kamera. Dafür wird die Sendezeit des Magazins von 90 auf 120 Minuten verlängert. Die damals dreijährige Madeleine verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Clubanlage. In der ZDF-Sendung werden unter anderem Phantombilder zweier Männer präsentiert, die sich auf Deutsch unterhielten.

