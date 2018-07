München (dpa) - Sechs Jahre ist es her, dass die kleine Madeleine McCann im Portugal-Urlaub spurlos aus dem Ferienapartment der Familie verschwand. Doch ihre Eltern geben die Suche nach der Tochter nicht auf: Nach Auftritten im britischen und niederländischen Fernsehen sind sie auch in Deutschland zu Gast - am Abend in der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY". Kate und Gerry McCann werden von Detective Chief Inspector Andy Redwood von der Metropolitan Police London begleitet.

