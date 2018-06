München (dpa) - Sechs Jahre ist es her, dass die kleine Madeleine McCann im Portugal-Urlaub spurlos aus dem Ferienapartment der Familie verschwand. Doch ihre Eltern geben die Suche nicht auf: Nach Auftritten im britischen und niederländischen TV sind sie auch in Deutschland zu Gast - in "Aktenzeichen XY".

Das ZDF hat die Sendung extra von anderthalb auf zwei Stunden verlängert. Kate und Gerry McCann werden von Detective Chief Inspector Andy Redwood von der Metropolitan Police London begleitet.

Die Ausstrahlungen im Heimatland der McCanns und im holländischen Fernsehen nähren die Hoffnung auf eine neue Spur. Hunderte neue Hinweise gingen nach den Sendungen bei den jeweiligen Polizeibehörden ein. Die niederländische erhielt mehr als 300 Tipps, in Großbritannien zählte die Polizei an die 1000 Anrufe und E-Mails.

Die damals dreijährige Madeleine (Maddie) verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Clubanlage in Praia da Luz an der portugiesischen Südküste. In der ZDF-Sendung werden unter anderem Phantombilder zweier Männer präsentiert, die sich auf Deutsch oder Niederländisch unterhielten.

"Sechs Jahre lang haben wir nicht aufgegeben, weltweit nach unserer Tochter zu suchen", sagten die McCanns dem ZDF. "Jetzt gibt es neue Informationen, neue Hoffnung. Wir freuen uns sehr, dass uns "Aktenzeichen XY" die Gelegenheit gibt, den deutschen Zuschauern die neuen Ermittlungsansätze zeigen zu dürfen. Vielleicht können Sie uns helfen, Madeleine doch noch zu finden."

Die neue Medienkampagne der Eltern wird aber auch kritisiert - vor allem im krisengeschüttelten Portugal, wo viele dem Fall eher gleichgültig gegenüberstehen. Der frühere Chef-Ermittler Gonçalo Amaral sagte beispielsweise dem TV-Sender des Massenblatts "Correio da Manhã": "Das ist meiner Meinung nach nur eine neue Publicity-Kampagne mit dem Zweck der Fehlinformation und der Vergiftung, nichts weiter."

Der Mann, der das umstrittene Buch "Maddie: Die Wahrheit über die Lüge" schrieb, ist davon überzeugt, Madeleine sei tot und die Eltern hätten etwas damit zu tun. Seiner Ansicht nach wollen die McCanns die Behörden täuschen und beeinflussen. So lange der Prozess in Portugal nicht wiedereröffnet werde, bleibe unklar, was wirklich geschehen sei, meinte Amaral.

Der Leiter des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen, Christian Pfeiffer, kritisierte die Veröffentlichung neuer Phantombilder im Fall Maddie scharf. "Es ist kriminalistisch Unsinn zu hoffen, dass sechs Jahre nach der Tat auf der Basis von damaligen Zeugenaussagen heute Phantombilder erstellt werden können, und dass diese zweifelhaften Bilder auch noch brauchbare Hinweise bringen könnten", sagte er den "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch). Dazu sei das menschliche Gedächtnis einfach zu schlecht.

