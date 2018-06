Berlin/Los Angeles (dpa) - Ashton Kutcher (35), Star der US-Comedyserie "Two and a Half Men", ist nach Schätzungen des "Forbes"-Magazins erneut der bestverdienende TV-Schauspieler in den USA.

Im vergangenen Jahr (Juni 2012 bis Juni 2013) habe er 24 Millionen Dollar (umgerechnet 18 Millionen Euro) eingestrichen, berichtete die Zeitschrift.

Kutchers Co-Star Jon Cryer (48) schaffte den Sprung auf den zweiten Platz mit 21 Millionen Dollar (15,5 Millionen Euro). Auch Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother"), Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy") und Michael C. Hall ("Dexter") sind in der Spitzenverdiener-Liste zu finden.

Die Schätzungen des Wirtschaftsmagazins basieren auf der Befragung von Produzenten, Anwälten, Managern und anderen Mitarbeitern der Filmindustrie. Zum Verdienst zählen Filmgagen und Werbeeinnahmen.

