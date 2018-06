Köln (dpa) - Olaf Schubert und Carolin Kebekus haben den Comedypreis als bester Komiker und beste Komikerin gewonnen. Sie wurden am Abend in Köln ausgezeichnet. Die Aufzeichnung der Show läuft am Samstagabend um 22.15 Uhr bei RTL. Schubert ist unter anderem durch Auftritte in der ZDF-"heute-show" bekanntgeworden. Kebekus geriet vor einigen Monaten in die Schlagzeilen, weil der WDR eine Kirchensatire von ihr aus dem Programm genommen hatte. Gleich zwei Preise erhielt Bastian Pastewka - als bester Schauspieler und in der Kategorie "Beste Comedyserie" mit seiner Serie "Pastewka".

