New York (dpa) - Der US-Sänger Jon Bon Jovi hat eine Braut, die großer Fan des Musikers ist, zum Traualtar begleitet. Der Sänger der Band Bon Jovi habe die in ein weißes Hochzeitskleid gehüllte Frau in einer Kapelle in Las Vegas am Arm zum Altar geführt, berichteten US-Medien. Bon Jovi veröffentlichte ein Foto der Aktion bei Twitter und gratulierte dem Paar: "Möget ihr ein Leben voller Glück, Liebe und gemeinsamer Erinnerungen zusammen haben." Der Sänger hatte den Berichten zufolge seine Ehefrau Dorothea vor rund 15 Jahren in derselben Kapelle in Las Vegas geheiratet.

