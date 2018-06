Oslo (AFP) Mit der Vorstellung des neuen Kabinetts in Norwegen haben am Mittwoch Konservative und Rechtspopulisten die Regierungsgeschäfte übernommen. Die konservative Ministerpräsidentin Erna Solberg steht an der Spitze einer Minderheitsregierung mit der Fortschrittspartei, die wegen ihrer harten Linie gegen Einwanderer Kritik auf sich gezogen hat. Im Kabinett sind neben elf konservativen Ministern auch sieben Rechtspopulisten vertreten.

