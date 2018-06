Kirow (AFP) Vor einem Gericht im russischen Kirow hat am Mittwoch der Berufungsprozess wegen Veruntreuungsvorwürfen gegen den Oppositionellen Alexej Nawalny begonnen. Nawalny wirkte nervös, als er am Morgen gemeinsam mit dem Mitangeklagten Pjotr Ofizerow zur Verhandlung in der rund 900 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Stadt erschien, wie AFP-Reporter berichteten. Auf der Anklagebank tippte er auf einem tragbaren Computer, auf dem ein Aufkleber mit der Aufschrift "Putin - Dieb" prangte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.