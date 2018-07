Kirow (AFP) Ein Gericht im russischen Kirow hat die fünfjährige Haftstrafe gegen den Oppositionellen Alexej Nawalny am Mittwoch zur Bewährung ausgesetzt. In einem weniger als drei Stunden dauernden Berufungsverfahren wurde zudem auch die Strafe gegen den Mitangeklagten Pjotr Ofizerow ausgesetzt. Nawalny, einer der bekanntesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, war im Juli in einem umstrittenen Prozess wegen Veruntreuung staatlicher Gelder zu fünf Jahren Lagerhaft verurteilt worden.

