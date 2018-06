Köln (SID) - Beim Sondierungstreffen der DOSB-Spitzenverbände in Frankfurt/Main geht es um die Nachfolge des zum IOC-Präsidenten aufgestiegenen Thomas Bach als Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes. Als aussichtsreicher Kandidat gilt unter anderem Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Skiverbandes.

Vor einfachen Pflichtaufgaben stehen die beiden Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und 1. FFC Turbine Potsdam in der Champions League. Titelverteidiger Wolfsburg würde nach dem 14:0 im Hinspiel beim estischen Vertreter Pärnu JK auch mit einer 0:13-Heimniederlage noch ins Achtelfinale einziehen. Potsdam hatte die erste Begegnung beim MTK Hungaria FC 5:0 gewonnen.

Der leicht kriselnde deutsche Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg startet heute in die Euroleague. Gegner der Franken, die von ihren vier Saisonspielen in der Bundesliga bereits zwei verloren haben, ist in eigener ab 20.00 Uhr Straßburg IG aus Frankreich.