Wien (SID) - Die Tennisprofis Florian Mayer und Benjamin Becker sind bei den ATP-Turnieren in Wien und Stockholm an ihren Auftakthürden gescheitert. Der Bayreuther Mayer unterlag in seinem Erstrundenmatch in Österreichs Hauptstadt dem polnischen Wimbledon-Viertelfinalisten Lukasz Kubot mit 6:7 (1:7), 4:6. In der Vorwoche hatte Mayer beim Turnier in Shanghai noch den Weltranglistendritten David Ferrer aus Spanien bezwungen und erst im Viertelfinale gegen Jo-Wilfred Tsonga aus Frankreich verloren.

In Stockholm unterlag Becker (Orscholz) dem Finnen Jarkko Nieminen nach 1:53 Stunden 3:6, 6:3, 6:7 (3:7) und scheiterte damit ebenso wie zuvor schon Tobias Kamke (Lübeck) und Qualifikant Nils Langer (Ludwigsburg).

Beim mit 501.355 Dollar dotierten Hallenturnier in Wien hatten zuvor Philipp Kohlschreiber (Augsburg/ Nr. 4) per Freilos und Daniel Brands (Deggendorf) durch einen Sieg über Andreas Haider-Maurer (Österreich) am Dienstag den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

Einziger deutscher Spieler im Achtelfinale des mit 530.165 Euro dotierten Hallenturniers in Stockholm Jan-Lennard Struff (Warstein). Der 23-Jährige trifft am Donnerstag auf Grigor Dimitrow (Bulgarien/Nr. 7).