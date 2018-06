Bangkok (dpa) - Ein Flugzeug mit 49 Menschen an Bord ist im südostasiatischen Laos während eines Sturms abgestürzt. Es habe keine Überlebenden gegeben, berichtet die staatliche Fluggesellschaft Lao Airlines. Neben der laotischen Besatzung waren an Bord 44 Passagiere, darunter 27 Ausländer: unter anderem aus Frankreich, Australien, Thailand, Südkorea und Vietnam. Deutsche waren nach diesen Angaben nicht an Bord. Laos ist als Reiseziel vor allem bei Rucksacktouristen beliebt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.