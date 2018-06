Budapest (AFP) Die ungarische Justiz hat Anklage gegen den ehemaligen Innenminister Bela Biszku wegen dessen Rolle bei Repressalien nach der Niederschlagung der Revolution von 1956 erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft in Budapest am Mittwoch mitteilte, wird dem 92-Jährigen "aktive Beteiligung" an zwei Schießereien im Dezember 1956 zur Last gelegt, bei denen 51 Menschen getötet wurden. Biszku habe zum "innersten Zirkel der Parteiführung" gehört und sich "als Anstifter eines Kriegsverbrechens" schuldig gemacht. Biszku bestreitet die ihm zur Last gelegten Taten, für die er zu lebenslanger Haft verurteilt werden kann.

