Taipeh (AFP) Die Nachfrage nach dem neuen bunten iPhone 5C von Apple ist womöglich geringer als erwartet: Der US-Elektronikkonzern habe seinen Zulieferern Foxconn und Pegatron in Taiwan in diesem Monat mitgeteilt, dass die Aufträge für das 5C im vierten Quartal kleiner ausfallen würden als geplant, berichtete am Mittwoch die Nachrichtenagentur Dow Jones unter Berufung auf informierte Kreise.

