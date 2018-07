New York (AFP) In der Finanzmarktaffäre um den sogenannten Wal von London wird die US-Großbank JPMorgan Chase einem Zeitungsbericht zufolge weitere 100 Millionen Dollar (rund 74 Millionen Euro) Strafe zahlen. Das Institut habe sich mit der US-Finanzmarktregulierungsbehörde CFTC auf einen Vergleich geeinigt, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf Verhandlungskreise. JPMorgan Chase zahlt im gleichen Fall bereits 920 Millionen Dollar an vier andere Regulierungsbehörden in den USA und in Großbritannien.

