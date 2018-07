Washington (AFP) Wenige Stunden vor Erreichen des Schuldenlimits in den USA haben Demokraten und Republikaner im Senat eine Einigung im Haushaltsstreit erzielt. Wie die Nachrichtenagentur AFP von mehreren Senatoren erfuhr, trafen sich die Republikaner in der Kongresskammer am Mittwoch, um die Einzelheiten des Kompromisses zu billigen. Im Laufe des Tages könnte es zu einer Abstimmung über das Gesetz kommen, das aber auch das Repräsentantenhaus passieren muss.

