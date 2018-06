Washington (AFP) Das US-Repräsentantenhaus wird in der Nacht zum Mittwoch doch nicht über einen Gesetzentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze abstimmen. Die republikanische Führung in der Kongresskammer sagte ein geplantes Votum am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington ab, weil sie im eigenen Lager keine Mehrheit für ihren Entwurf zusammentrommeln konnte. Für eine Anhebung des Schuldenlimits zur Abwendung der US-Zahlungsunfähigkeit bleiben dem Kongress nur noch weniger als 30 Stunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.