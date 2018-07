Sarajevo (AFP) In Bosnien sind acht frühere serbischstämmige Soldaten unter dem Verdacht festgenommen worden, in der Region Rogatica zu Beginn des Bosnien-Krieges mindestens 20 Zivilisten umgebracht zu haben. Den Männern wird unter anderem zur Last gelegt, im September 1992 muslimische Zivilisten aus mehreren Dörfern in der Umgebung von Rogatica vertrieben zu haben. Im Dorf Karacici sollen sie rund 20 Zivilisten in einen Stall getrieben haben, wo einer der Beschuldigten sie dann erschossen haben soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.