Wiefelstede (dpa) - Folgenschweres Feuer in der Nacht: Beim Brand eines Einfamilienhauses im niedersächsischen Wiefelstede sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die Familie handelt, die in dem Haus wohnte. Laut Melderegister waren das ein 42-jähriger Mann, seine 46 Jahre alte Ehefrau und ein sechsjähriges Mädchen. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Laut Polizei könnte es in dem Gebäude eine Explosion gegeben haben. Anwohner hatten einen lauten Knall und das Feuer bemerkt gehört.

