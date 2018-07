Frankfurt/Main (AFP) Der seit Jahren steigende Strompreis könnte sich nach Einschätzung des Stromkonzerns RWE im Jahr 2015 stabilisieren. Dann könne sich der gesunkene Großhandelseinkaufspreis an der Strombörse auch auf die Verbrauchertarife auswirken, sagte der Vorstandssprecher der RWE Vertrieb AG, Hanns-Ferdinand Müller, der "Frankfurter Rundschau" vom Donnerstag. "Wir kaufen an der Börse langfristig ein, daher wirkt sich die Verbilligung an der Börse nicht sofort aus", fügte er hinzu. Er schätze aber, "2015 könnte es so weit sein, dass die Verbraucherstrompreise nicht mehr steigen".

