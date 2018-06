Erfurt (AFP) Am Frühstückstisch haben die Menschen in Ost- und Westdeutschland einer Umfrage zufolge ganz unterschiedliche Vorlieben. Wie aus der am Donnerstag in Erfurt veröffentlichten West-Ost-Markenstudie (WOM) hervorgeht, brauen sich knapp 78 Prozent der Ostdeutschen morgen einen Kaffee. Bei den Westdeutschen sind dies mit fast 73 Prozent etwas weniger. Dafür kommt in den neuen Ländern deutlich seltener Tee, Milch, Saft und Wasser auf den Tisch als im Westen. So trinken morgens rund 31 Prozent der Westdeutschen, aber nur rund 26 Prozent der Ostdeutschen Tee zum Frühstück.

