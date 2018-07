Potsdam (AFP) - (AFP) Im Streit über die letzte Ruhestätte für den Nazi-Kriegsverbrecher Erich Priebke hat Brandenburgs Innenminister Ralf Holzschuher (SPD) seine Vorbehalte gegen eine Bestattung in Deutschland bekräftigt. "Ich habe keinerlei Interesse daran, dass Erich Priebke im Land Brandenburg beigesetzt wird", erklärte er am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP in Potsdam. Sollte sich dies nicht vermeiden lassen, dann solle Priebke anonym "an einem unbekannten Ort" beigesetzt werden.

