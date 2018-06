Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) In Deutschland hat der Aktienmarkt am Donnerstag nach der Einigung im US-Haushaltsstreit schwächer eröffnet. Der Deutsche Aktienindex (DAX) an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main notierte am Morgen beim Handelsstart bei 8817,11 Punkten und damit knapp 0,33 Prozent unter dem Schlussstand des Vortages. Am Mittwoch hatte der Dax angesichts der Hoffnungen auf eine Einigung in den Vereinigten Staaten zwischen Demokraten und Republikanern mit 8861,28 Punkten ein neues Allzeithoch im Handelsverlauf erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.