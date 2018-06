Frankfurt/Main (dpa) - Joachim Löw wird wie geplant seinen Vertrag als Bundestrainer am Freitag verlängern. Sein Assistent Hansi Flick wird zum Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) befördert, allerdings erst nach der WM 2014 in Brasilien das Amt übernehmen.

Verkündet werden sollen die Personalien am Freitag um 11.30 Uhr in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Der Verband lud am Donnerstag zu einer Pressekonferenz mit Präsident Wolfgang Niersbach, Generalsekretär Helmut Sandrock sowie der sportlichen Leitung um Löw ein. Details wurden jedoch noch nicht genannt. Löw ist seit 2006 Chefcoach der DFB-Auswahl und soll nach der WM für zwei weitere Jahre bleiben.