Frankfurt/Main (dpa) - Joachim Löw wird wie geplant seinen Vertrag als Bundestrainer am Freitag verlängern. Sein Assistent Hansi Flick wird zum Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) befördert, allerdings erst nach der WM 2014 in Brasilien das Amt übernehmen.

Verkündet werden sollen die Personalien am Freitag um 11.30 Uhr in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Der Verband lud am Donnerstag zu einer Pressekonferenz mit Präsident Wolfgang Niersbach, Generalsekretär Helmut Sandrock sowie der sportlichen Leitung um Löw für den nächsten Tag ein.

Details des neuen Bundestrainer-Kontraktes wurden noch nicht genannt, allerdings gilt als sicher, dass Löw wie üblich für zwei weitere Jahre verlängert. Nach dpa-Informationen sollen auch die Verträge mit Teammanager Oliver Bierhoff und Torwarttrainer Andreas Köpke im Gesamtpaket ausgedehnt werden. Bislang hat die Sportliche Leitung Verträge bis nach der WM 2014.

Offen ist noch die genaue Ausgestaltung des Aufgabengebietes von Flick als Sportdirektor. Löw hatte stets betont, dass er seinen Assistenten erst nach der WM freigeben könne. Flick soll wohl mehr als seine Vorgänger Matthias Sammer und Robin Dutt die Arbeitsbereiche des A-Teams mitbestimmen.

An der Verlängerung mit Löw hatte es seit einiger Zeit keine Zweifel mehr gegeben. "Wir haben das Ziel, dass es bis 2016 geht", hatte Löw am Montag vor dem Abschluss der WM-Qualifikation in Schweden (5:3) gesagt. DFB-Chef Niersbach hatte stets betont, die Löw-Verlängerung vor der WM in Brasilien perfekt machen zu wollen.