London (AFP) Ein britischer Genforscher will das Rätsel um den sagenumwobenen Yeti mit moderner DNA-Technik gelöst haben. Er habe von selbsternannten Augenzeugen aus aller Welt Gewebeproben erhalten, die angeblich nach Sichtungen des Zottelwesens genommen worden sein sollen, erklärte Bryan Sykes von der Universität Oxford am Donnerstag. Zwei davon stammten demnach aus dem Himalaya-Gebirge und waren identisch mit DNA aus dem in Norwegen gefundenen Kieferknochen eines Urahnen des heutigen Eisbären. Dieser habe vor 40.000 bis 120.000 Jahren gelebt.

