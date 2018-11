Mumbai (AFP) Familienzusammenführung dank Tattoo: Ein indischer Polizist, der als Kind in einem Bahnhof verloren gegangen war, hat nach 24 Jahren seine Mutter wiedergefunden. "Ich hatte die Suche nach meiner Familie nie aufgegeben", sagte Ganesh Raghunath Dhangade am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Tattoo mit dem Namen seiner Mutter, Manda, auf seinem rechten Arm führte ihn schließlich zurück in den Schoß seiner Familie.

