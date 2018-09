Mossul (AFP) Bei einem Selbstmordattentat sind im Norden des Iraks mindestens 15 Menschen getötet worden. Die in einem Auto versteckte Bombe explodierte am Donnerstag in einer Wohngegend des Dorfs Al-Muwaffakijah, wie die Polizei mitteilte. 50 weitere Menschen wurden demnach verletzt. In dem Dorf und seiner Umgebung leben etwa 30.000 Angehörige der Schabak-Minderheit, deren Glauben eine Mischung aus dem schiitischen Islam und örtlichen Bräuchen ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.