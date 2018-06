München (dpa) - Emotionaler Auftritt: Die Eltern der verschwundenen Maddie haben sich in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" an die deutsche Öffentlichkeit gewandt. Der Vater des Mädchens, Gerry McCann, glaubt an einen Durchbruch bei der Suche. Er betonte, es gebe keinen Beweis dafür, dass Madeleine tot ist. Schon knapp eine Stunde nach dem Ende der Sendung seien mehr als 500 Hinweise eingegangen, teilte das ZDF nach einer ersten Auswertung mit. Maddie war 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.