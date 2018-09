Frankfurt/Main (dpa) - Verbraucher in Deutschland müssen mit noch teurerer Milch rechnen. "Die Tendenz ist, dass die Preise weiter steigen", sagte Karl-Heinz Engel, Vorsitzender des Milchindustrie-Verbandes (MIV) am Donnerstag in Frankfurt. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes war H-Milch im September fast ein Fünftel teurer als ein Jahr zuvor, der Butterpreis sprang sogar um 29 Prozent nach oben.

Obgleich der Liter H-Milch im Discounter heute 65 Cent koste - 5 Cent mehr als vor einem halben Jahr - seien die Preise keineswegs extrem hoch, betonte der MIV. Sie lägen nach dem Tief im Vorjahr nur etwas über dem langjährigen Mittel - und unter den Preisen in vielen anderen EU-Ländern.

Bundesamt zu Preisentwicklung von ausgewählten Waren und Dienstleistungen

