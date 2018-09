Sydney (dpa) - Weltweit leben nach einer neuen Studie 29 Millionen Menschen unter Sklavenbedingungen. Am schlimmsten sei die Lage in Mauretanien. Das berichtete heute die neu gegründete Stiftung "Walk Free". Das Land habe den höchsten Anteil von Sklaven gemessen an der Bevölkerung. In absoluten Zahlen leben laut Stiftung die meisten Sklaven in Indien: 14 Millionen Menschen. Die "Walk Free"-Stiftung will ab jetzt jedes Jahr eine Rangliste der Staaten mit den meisten Sklaven veröffentlichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.