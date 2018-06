Hebron (AFP) Vier palästinensische Kinder sind im Westjordanland in einem verschlossenen Auto an Hitzschlag und Erstickung gestorben. Die vier Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, die alle einer Familie angehörten, seien am Donnerstag über Stunden in dem Wagen zurückgelassen worden, während ihre Eltern in einem nahegelegenen Hain Oliven ernteten, erklärte die Polizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.