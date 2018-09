Hannover (dpa) - Es gibt immer Fans, die sich bei einem Rockkonzert die Kleider vom Leib reißen. Beim Gig der schottischen Band Biffy Clyro in Hannover wird dies sogar Pflicht sein.

Das Trio spielt am Freitag (18.10.) in einem großen Hallenbad. Das Publikum darf sich im Nichtschwimmerbecken tummeln. Der Dresscode im Stadionbad lautet also Badehose und Bikini.

Organisiert hat das Ganze ein großer Telekommunikationskonzern. Die Karten wurden verlost. Das feucht-fröhliche Konzert soll im Internet per Live-Stream übertragen werden.

Biffy Clyro im Live-Stream