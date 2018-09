Paris (SID) - Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker traut dem spanischen Tennis-Star Rafael Nadal zu, in Zukunft den Grand-Slam-Rekord des Schweizers Roger Federer zu brechen. "Wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, hätte ich das noch verneint", sagte der 45-jährige Becker der Nachrichtenagentur AFP: "Aber in diesem Jahr hat er zu seiner Bestform zurückgefunden und hat nun schon 13 Grand-Slam-Titel gesammelt."

Federers Bestmarke von 17 Titeln bei den vier großen Turnieren bringe der Weltranglisten-Erste daher in Gefahr. "Nadal ist 27 und macht keine Anstalten aufzuhören", sagte Becker: "Er ist in der Lage, noch weitere Titel zu sammeln."

Eine hartnäckige Knieverletzung hatte Nadal 2012 für sieben Monate außer Gefecht gesetzt. Erst im Februar dieses Jahres gab er sein Comeback und gewann anschließend die French Open und die US Open. Anfang Oktober kehrte Nadal nach über zwei Jahren an die Spitze der Weltrangliste zurück. "Er ist ein großartiger Sportler", sagte Becker: "Nach allem, was ihm im vergangenen Jahr passiert ist, ist eine solche Rückkehr beinahe ein Wunder."